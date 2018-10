Roberto Carlos faz tratamento contra a calvície

29/10/2018 | 17:09



O rei Roberto Carlos, hoje com 77 anos de idade, continua muito vaidoso! No dia oito de outubro, o cantor se encontrou com o cirurgião Thiago Bianco, especialista em transplante capilar, para iniciar um tratamento contra a calvície. O médico se sentiu lisonjeado e compartilhou uma foto com o cantor em seu Instagram.

Na legenda, Thiago escreveu:

E hoje recebi uma das pessoas que mais admiro na vida, como ser humano e como artista, o Roberto Carlos. Ser escolhido como cirurgião pelo Rei, foi uma das maiores realizações da minha vida.

Thiago Bianco já realizou procedimentos estéticos para calvície em outras celebridades, como a dupla Marcos e Belutti, Tom Cavalcante e Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, da dupla com Simaria.