Mayra Cardi elogia Arthur Aguiar em rotina pesada com Sophia

29/10/2018 | 17:09



Mayra Cardi fez uma sequência de Stories onde falou um pouquinho sobre sua rotina pesada com a filha recém-nascida, Sophia. A coach de emagrecimento mostrou que a bebê mama muitas vezes durante o dia - e que por esse motivo ela não tem muito tempo útil para mexer nas redes sociais.

- Eu tenho estado mais ausente depois que ela nasceu. E minha justifica é por estar com a Sophia, mamando. Ela acha que é para mamar pra sempre. Só o pai dela consegue fazer ela dormir.

Mayra também explicou o motivo de não ter tido uma cicatrização tão boa de sua cesárea.

- Vocês podem entender o por que não consegui recuperar bem da minha cesárea, porque ela me solicita muito. Levanta, senta o tempo inteiro para dar de mamar, levanta e senta do sofá, da cama. Movimento de pegá-la no colo, de subir, de descer. Tudo isso impacta na recuperação e isso não é opcional. Opcional é eu fazer peripécias para nenhuma finalidade. Outra coisa, é eu fazer minhas funções com ela.

E finalizou elogiando bastante o marido, Arthur Aguiar.

- Essa é a nossa rotina sem babá. Ainda bem que eu tenho um pai maravilhoso, que super participa e super ajuda.