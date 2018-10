Kim Kardashian revela que não sabe se terá mais filhos

29/10/2018 | 17:04



Os assuntos familiares estão agitando os membros do clã Kardashian-West. Apesar de Kanye West demonstrar publicamente seu interesse em ter sete filhos, Kim Kardashian rebateu o marido. A empresária revelou que se preocupa em trazer mais bebês ao mundo quando os Estados Unidos vivem uma onda de violência armada.

Durante um episódio do programa Keeping Up With The Kardashians, Kim disse: "Eu hesito um pouco em ter mais filhos porque realmente fico pensando em como eles irão sobreviver em um mundo tão louco como esse". A artista também demonstrou preocupação devido aos diversos tiroteios em escolas norte-americanas: "É como se todos os dias tivesse algo tão traumatizante, que não te deixa se sentir seguro", explicou a mãe de Saint, North e Chicago.