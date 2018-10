Grávida, Fabiana Justus é assaltada em São Paulo e mostra machucados após susto

29/10/2018 | 16:09



Fabiana Justus passou por um susto daqueles no último fim de semana. A empresária e filha de Roberto Justus, que está grávida pela primeira vez, contou em seu Instagram que estava a caminho do casamento de uma amiga em São Paulo quando um ladrão furtou o seu celular.

Como seu marido, Bruno Levi D'Ancona, pretendia beber na festança, os dois preferiram pedir um carro por aplicativo. De acordo com o motorista, além de um insulfilm

bastante escuro, o carro ainda contava com película anti-furto, mas nada evitou o assalto.

No depoimento, Fabiana confessou que apesar de tudo que aconteceu, ela estava tentando seguir em frente, apesar de ter ficado com alguns machucados pelo corpo, resultado dos cacos do vidro estilhaçado.

- Estou bem, graças a Deus! Fora o susto desnecessário para uma grávida! Ainda perdi o casamento da minha amiga, pois tive que voltar para casa e tomar banho para tirar os cacos, escreveu, contando, ainda, que ela nunca sai de casa sem estar em um carro blindado por medo de assalto.

Lembrando que Fabiana e Bruno estão à espera de gêmeas.