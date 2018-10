Marcio Bernardes



29/10/2018 | 15:27



Semana decisiva



Os quatro semifinalistas da Libertadores vão jogar a cartada decisiva em Porto Alegre e São Paulo. O Grêmio, aparentemente, pelo placar conseguido na Argentina, por jogar em casa com sua fanática torcida e pela moral, deve garantir a vaga na final. O que Renato Gaúcho está repetindo para seus jogadores é que o River Plate tem um grande time. O técnico Marcelo Gallardo comprova um bom trabalho nesses últimos anos. Normalmente, o jogo do River é alegre, pra frente, inquieto e sempre mortífero. Não foi isso o que se viu na primeira partida contra o Grêmio. Sorte dos gaúchos. Mas qualquer acomodação gremista poderá ser fatal.



O Palmeiras encontrará uma missão muito mais difícil. Terá de vencer por no mínimo dois gols de diferença e não deixar o Boca Juniors marcar. Não podemos esquecer o gol qualificado. Felipão deveria escalar Lucas Lima e três atacantes. Possivelmente jogarão Borja, Dudu e William. Apenas um volante é suficiente para enfrentar um time que claramente virá para se defender. E quando possível tentará um contra-ataque em velocidade. O palmeirense está acostumado com o esquema Felipão de ser. E todos se recordam das últimas conquistas sob o comando do treinador. Tanto naquela Libertadores de 1999 como na antiga Copa Mercosul em 1998, para aguentar a emoção, o coração precisava estar balanceado e fortalecido.



Decisivo



O Brasileiro está terminando. Faltam 9 rodadas. São muitos pontos em disputa, reconheça-se. Mas os líderes estão se encaminhando para a consagração. Antes era possível apontar com mais segurança que Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, entre outros, tinham chances. Agora, o troféu está apontado para Palmeiras e Flamengo, preferencialmente. Isso não afasta os outros candidatos, mas dificulta a missão deles.



O São Paulo, por exemplo, jogou na Bahia contra o Vitória, por si e pelo Corinthians. Agora vai jogar contra o Flamengo pelo Palmeiras. Assim serão também outras equipes. O que se antevê com toda certeza é que viveremos muitas emoções até dezembro.