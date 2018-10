Meghan Markle contrata equipe com 20 médicos para acompanhar gravidez

29/10/2018 | 15:09



Meghan Markle e príncipe Harry estão empolgados com a primeira gravidez da duquesa! O casal está tão feliz que vai investir grandemente na chegada do bebê. Segundo o Daily Star, a duquesa contratou uma equipe com 20 médicos para acompanhá-la durante a gestação.

Os médicos acompanharão Meghan 24 horas por dia, todos os dias da semana até o nascimento da criança, que está previsto para acontecer entre março e junho de 2019. A equipe teve de jurar sigilo sobre a gravidez e não pode consumir bebidas alcoólicas até o dia do parto, que será no hospital St. Marry, em Londres.

A diária do hospital pode chegar a custar cerca de oito mil libras, ou seja, 37 mil reais. Kate Middleton teve seus filhos nesse mesmo lugar.

Dentre os 20 profissionais contratados, apenas quatro poderão entrar na sala de parto. Os outros ficarão de prontidão, caso ocorra alguma emergência. A equipe é composta por dois obstetras, três parteiras, três anestesistas, quatro cirurgiões, quatro pediatras, um técnico de laboratório, dois funcionários especializados em unidades para bebês e dois coordenadores.