Palmeiras nega que fará treino aberto na véspera de decisão com o Boca Juniors

29/10/2018 | 14:23



O Palmeiras divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira em que nega a realização de um treino aberto para os torcedores na terça, um dia antes do jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, no Allianz Parque. A razão é uma proibição da Conmebol, apesar da vontade da diretoria do clube.

"Ao contrário do que foi propagado em redes sociais, o treinamento do Palmeiras na terça-feira não será realizado no Allianz Parque. O desejo da diretoria era trazer o torcedor para a última atividade antes do duelo com o Boca Juniors, porém, o regulamento da Libertadores não permite que haja treino no mesmo gramado do jogo na véspera da partida", diz o comunicado oficial do clube.

O clube também informa na nota que os atletas treinarão nesta segunda e na terça no CT, no período da tarde.

Em resposta ao comunicado, os torcedores do Palmeiras nas redes sociais pediram que o clube tentasse liberar a festa para recepcionar o ônibus dos jogadores, o que vem sendo proibido pela polícia militar desde 2016. A última vez que uma recepção do tipo pôde ser organizada com a anuência dos órgãos públicos foi na final da Copa do Brasil de 2015.

No jogo de ida diante do Boca, o Palmeiras sofreu dois gols de Benedetto no final da partida e saiu da Bombonera derrotado por 2 a 0. Para avançar, precisa vencer por três gols de diferença no tempo normal ou devolver o placar da ida e se classificar nos pênaltis. Já o Boca pode empatar, perder por um gol de diferença ou até dois, desde que também anote ao menos um tento.