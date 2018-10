Gabi Prado chora após briga com Rafael Ilha em A Fazenda e declara: - Eu quero ir pra casa

29/10/2018 | 14:17



No último domingo, dia 28, os participantes de A Fazenda 10 fizeram parte de uma atividade que consistia em escrever cartas contando o que mudou ou não desde a primeira impressão que tiveram uns dos outros. Leo Stronda, por exemplo, ficou emocionado com a carta que Luane escreveu para ele, o que o fez cair no choro. Já na carta de Stronda para Luane havia muitos elogios, além de ele afirmar que a amada o ensinou a amar em meio ao caos do programa.

Houve ainda outra declaração de amor durante a atividade! João Zoli demonstrou seu amor por Gabi Prado e afirmou que, mesmo que a amada não acredite, tudo o que está vivendo com ela dentro do programa é de verdade. Mesmo ficando emocionada com as palavras do peão, a ex-De Férias Com o Ex teve outro desentendimento com Rafael Ilha.

Depois, ao explicar o que aconteceu, em conversa com Caique Aguiar, o ex-Polegar disse:

- Ela pegou e falou assim: você continua sendo o mesmo m****. E a carta que eu escrevi pra ela, em momento algum eu a ofendi. Então essa foi a maior surpresa dela. E ela quando viu, ela já tinha falado besteira pra mim.

Já Gabi, nessa segunda-feira, dia 29, chorou e desabafou com Felipe Sertanejo, falando sobre o seu lado nessa história e que ainda não tinha superado a briga:

- Ontem o que aconteceu comigo foi muito pesado. Eu não entendo por que que ele tem que ser assim. Ele culpa as pessoas.

E ainda falou da roça:

- Eu tô ansiosa pra quinta-feira. Porque eu quero ir pra casa. Mas ao mesmo tempo eu quero mostrar pra ele como é que se faz. Ontem eu tinha uma visão de vingança, de voltar, mas hoje não.