Michael Bublé emociona ao falar do filho que teve câncer: - É muito doloroso falar sobre

29/10/2018 | 14:09



Michael Bublé emocionou durante sua participação no quadro Carpool Karaoke, de James Corden, que foi ao ar na última sexta-feira, dia 26. No vídeo, os dois começam entoando alguns sucessos do cantor como Haven?t Met You Yet e It?s A Beautiful Day, porém o tom da conversa muda ao passo em que o nome do filho mais velho de Bublé, Noah, vem à tona.

- É tão difícil reconhecer isso porque é muito doloroso falar sobre, começou o cantor assim que James o questionou sobre como foi lidar com a notícia de que seu filho havia sido diagnosticado com câncer.

- Quando tudo isso começou, eu me tornei a força para de alguma forma erguer minha família e ser positivo. Quando a quimioterapia acabou e ele estava bem, eu caí. Apenas caí. E agora é a minha mulher que me mantém de pé. Sabe, ele tem cinco anos e ama o Homem-Aranha. Nós dois amamos. E eu digo para ele: o Homem-Aranha é maravilhoso, o Super-Homem é maravilhoso, mas eles são falsos. Não são reais. Você é um super-herói. Você é o meu herói real, contou o cantor que também aproveitou o momento para encorajar o público a contribuir para a campanha Stand Up to Cancer.