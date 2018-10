Caravana é invasão e nosso Exército estará esperando, ameaça Trump

29/10/2018 | 12:18



O presidente americano, Donald Trump, afirmou em sua conta no Twitter que a caravana que partiu da América Central e atravessa o México para cruzar a fronteira do país com os Estados Unidos "é uma invasão do nosso país e nosso Exército estará esperando por vocês!".

Ainda na rede social, Trump escreveu que "muitos membros de gangues e algumas pessoas muito más estão na caravana rumo a nossa fronteira sul. Por favor, voltem, vocês não serão admitidos nos EUA a não ser que seja pelo processo legal".