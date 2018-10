Isis Valverde revela que o bebê já está encaixado e deve nascer a qualquer momento

29/10/2018 | 12:09



Grávida pela primeira vez, Isis Valverde não esconde que está passando pelo momento mais pleno de sua vida. Em entrevista à Marina Caruso, do jornal O Globo, a atriz, que está de 38 anos de gestação, afirmou estar se sentindo linda e com uma libido ainda melhor. Além disso, ela entregou que o bebê já está encaixadinho e a qualquer momento pode nascer.

- Sim, me sinto (linda). No fim de semana passado fiz um ensaio de fotos, para mim, com uma equipe fera de São Paulo, e me senti muito bonita. Foi a foto mais linda que já fiz na vida. Juro por Deus. Meu marido falou: Mas, amor, você não vive dizendo que parece uma tartaruga?. Ainda assim, é a foto mais linda que já fiz na vida. Tem uma aura especial. É muito louco carregar uma vida, disse a atriz.

Apesar de estar se sentindo bem grávida, Isis reconhece que por estar mais pesada, fica incomodada com a lentidão de seu corpo e por isso se compara com uma tartaruga:

- A mulher tem vaidade, né? É normal a gente ficar grilada, ter medo de o corpo não voltar, se preocupar com o creme certo (contra estrias) porque a barriga cresceu demais. Estou tomando sol no seios, passando aquela bucha (nos mamilos), que dói horrores. Quero dar de mamar até os seis meses, pelo menos. Não tive enjoo, azia, vômitos, nada. É como se tivesse ficado grávida só no sétimo mês e meio. O bebê encaixou, a cabeça começou a fazer pressão, e eu sinto uma dor absurda nas costas. Sou uma pessoa muito agitada. Aquariana, amor, aquele bicho que, se você prender numa sala, bate a cabeça na parede. Me sinto uma borboleta dentro de um corpo de tartaruga (risos). Entendeu a metáfora? Sou tartaruga com alma de borboleta. Quero voar e não posso. O corpo está limitado, pesado. Minha própria lentidão me incomoda. De resto, é tudo ótimo. Canto para o bebê, entro no quarto dele umas 15 vezes por dia. Se passo na porta, eu entro. Olho o berço, o carrinho, imagino como vai ser quando ele estiver ali... aí, saio. Depois, passo outra vez e lá entra a louca de novo. Estou apaixonada. Nunca vivi algo tão forte na vida.

A morena também conta que está com um misto de sentimentos, variando entre a ansiedade de querer ter o filho nos braços e o medo de parir:

- Olho pra barriga e falo: Quero parir, quero parir. O bebê está encaixado, graças a Deus. Tá bonitinho, não tem como mudar. A médica falou: Prepare-se, ele pode sair a qualquer momento. Bom parto. Não chega a ser medo. Sinto uma mistura de ansiedade com o receio da dor, do desconhecido. Cesárea só será uma opção caso algo dê errado, haja algum risco. A cirurgia me apavora. Odeio agulha. Tenho mixed feelings. Tem dias em que quero que chegue logo. Depois, penso: Ai, não, que medo.(risos).

Isis revelou que a libido está ainda melhor com a gravidez:

- Ótima, maravilhosa, graças a Deus. Temos evoluído bem nesse aspecto (risos). Mesmo com o barrigão, mantivemos o pique. Na consulta, quando a médica disse a criança já encaixou a cabeça, meu marido mudou de cor (risos). Eu falei: Para de falar isso perto dele. Homem não entende, tem medo de machucar a criança.

E a relação com o maridão, André Resende, também melhorou com a notícia de que a família iria aumentar, os aproximando ainda mais:

- André está um babão. Me apaixonei ainda mais por ele. Nos nossos três anos de relacionamento, crescemos muito, a gente morou junto, brigou, se entendeu, se amou loucamente e decidiu fazer uma família. Se acordo no meio da noite, faminta, ele está lá, na maior paciência do mundo. Pega comida, faz massagem, coloca água quente nas minhas costas. Vou até parar de falar para não vender muito esse peixe. Ele é demais. Quando nos conhecemos, olhei pro André e pensei: Ele vai ser um pai incrível. Juro, não sei explicar. Olhei pra ele e falei: É o pai do meu filho.

Durante o bate-papo, Isis ainda foi questionada sobre a breve separação do casal. Sem dar detalhes, a atriz, que descobriu a gravidez logo após a reconciliação, afirmou que passou por um reajuste:

- Não importa. Passamos por um reajuste essencial para a relação. Graças a Deus.

O casal, que já oficializou a união no civil, ainda pretende selar a união no religioso:

- O André me disse isso ontem. Acho que queremos. O casamento (em junho, num sítio em Vargem Grande) foi para celebrar nosso filho. Tentei aproveitar a festa ao máximo, me divertir antes que a barriga crescesse. Mas quando deu 22h, deitei. A Preta (Gil) cantava, e eu, caraca, que raiva, não conseguia ficar de pé.

Sobre os rumos da carreira após se tornar mãe, Isis tranquiliza o fãs e revela que não irá demorar muito para voltar ao trabalho após o nascimento de Rael:

- Quando o Rael tiver uns 4 meses, vou rodar um filme com um diretor canadense chamado Carl Bessai. Ele já fez alguns filmes com artistas de Hollywood, séries e decidiu fazer um longa com uma brasileira como protagonista. O que é raro, né? Nos filmes gringos somos sempre bandidas, subalternas, as loucas. Ele esteve no Brasil há três anos e meio, fez testes comigo e outras meninas, e eu peguei o papel. Vamos gravar algumas cenas aqui e a maioria lá fora. É a história de uma noviça com várias reviravoltas.