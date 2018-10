Kim Kardashian revela que Kanye West quer ter mais filhos e diz: - Ele tem me pressionado

29/10/2018 | 12:09



Kanye West parece não estar satisfeito com a quantidade de filhos que já tem e Kim Kardashian só consegue lamentar a opinião do marido. Segundo a revista People, no último episódio de Keeping Up With The Kardashians, a socialite admitiu que West está querendo aumentar a família.

Kim, de 38 anos de idade, estava acompanhada da amiga Larsa Pippen, que a questionou sobre os filhos:

- Como você teve tanta sorte com todos os seus filhos? Eles são todos tão bons.

- Kanye quer ter mais, no entanto.

E continua:

- Ele tem me pressionando. Ele quer tipo sete, está travado no número sete, disse. Atualmente, o casal já tem três filhos. North de cinco anos de idade, Saint de dois anos, e Chicago, que tem oito meses de vida.

- Sete crianças é uma loucura!

- Isso é louco. Eu nunca poderia, especialmente em um mundo em que vivemos. [...] Eu tenho hesitado em ter mais filhos só porque, literalmente, isso me mantém acordada à noite, pensando em como meus filhos vão sobreviver em um mundo louco como esse.

- E as pessoas têm tentado sequestrar, roubar, levar você embora, diz Pippen, referenciando a experiência angustiante de sua amiga sendo assaltada sob a mira de uma arma em Paris em outubro de 2016.

De qualquer forma, parece que os planos de aumentar a família não estão indo muito bem e Kim está levando a vida com os três filhos que tem. No último domingo, dia 28, ela postou em seu Instagram uma foto de Chicago com a prima True, filha de Khloé Kardashian com Tristan Thompson. Na legenda, escreveu:

Melhores amigas em Bali.