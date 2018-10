Nicki Minaj teria divulgado telefone de Cardi B para que seus fãs a ameaçassem

29/10/2018 | 12:09



E a briga entre Nicki Minaj e Cardi B ganhou um novo capítulo. Após as duas partirem para a agressão durante uma premiação, parece que agora Nicki divulgou a fãs o número de telefone de Cardi B. Pelo menos é isso o que alega Hennessy Carolina, a irmã da rapper, contou em seu Instagram.

A cantora, que recentemente divulgou uma música ao lado do BTS, teria divulgado o número para alguns de seus fã-clubes para que eles mandassem ameaças para Cardi B. Hennesy contou que sua irmã não quis levar a público essa informação, mas que a situação foi longe demais, por isso ela postou prints de algumas prévias das mensagens do assédio que Cardi B tem sofrido.

Na legenda, Hennessy escreveu o seguinte, segundo informações do site Complex:

Vocês estão me perguntando por que estou brigando com fãs, mas vocês não estão perguntando por que alguém com tanta influência iria usar essa influência para manipular seus fãs com tanta negatividade e ódio! Ela vazou o número do celular da minha irmã para seus fãs. É fácil para vocês me questionarem por que estou chateada, por que me importo tanto. Mas nenhum de vocês está acordando com ameaças de morte todos os dias, histórias inventadas que podem afetar a vida real e os relacionamentos de verdade. Imagine se fosse o seu filho, imagine se fosse sua irmã ou sua mãe.

Complicado, né?