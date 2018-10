Vândalos invadem Unidade de Saúde em Santo André

Bianca Barbosa

29/10/2018 | 11:57



A US (Unidade de Saúde) do Parque João Ramalho, em Santo André foi invadida na madrugada desta segunda-feira (29). Segundo funcionários do local, vândalos quebraram janelas, defecaram na cozinha, roubaram botijão de gás e alimentos. A equipe do Diário esteve no local por volta das 10h30, enquanto trabalhadores faziam a limpeza da cozinha. Apesar da invasão, o atendimento ocorre normalmente.

“Essa é a segunda vez, em três meses, que invadem a unidade”, disse o auxiliar de escritório Marcos Roberto Antunes, 35 anos. Ele contou que em agosto a situação foi pior, pois levaram computadores e medicamentos, além de quebrarem portas e objetos do local. “Prejudica a própria comunidade”, contou o funcionário sobre as ocorrências.

A única parte invadida foi a cozinha, que teve algumas janelas quebradas na lateral da unidade.