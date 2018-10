Atila nomeia Silvia Grecco para Pasta de Promoção Social

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/10/2018 | 11:48



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), convidou Silvia Prin Grecco para assumir a Secretaria de Promoção Social. A posse está marcada para esta segunda-feira (29), às 15h30, no Paço.

Silvia já exerceu a função durante o governo de Leonel Damo, entre 2005 e 2008. Também trabalhou na área na Prefeitura da Capital, onde estava até esta segunda-feira pela manhã.

Ela é de família tradicional da cidade, filha do ex-prefeito Edgard Grecco e irmã do também ex-prefeito José Carlos Grecco e do ex-vereador Edgard Grecco Filho.

Silvia ficou nacionalmente conhecida por ser mãe do garoto Nikollas, deficiente visual, mas palmeirense fanático.