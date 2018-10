Presidente russo parabeniza Bolsonaro por vencer eleição no Brasil

29/10/2018 | 11:10



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, divulgou hoje um comunicado no site oficial do governo cujo título é "parabéns a Jair Bolsonaro por vencer as eleições no Brasil".

No texto, Putin elogia a "significativa experiência de cooperação bilateral mutuamente benéfica em várias esferas que a Rússia e o Brasil adquiriram como parte de sua colaboração estratégica".

O líder russo também expressou "confiança na promoção de todo o complexo de laços russo-brasileiros, bem como na cooperação construtiva no âmbito da Organização das Nações Unidas, do G-20, dos BRICS e de outras organizações multilaterais, no interesse do povo russo e brasileiro".