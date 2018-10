'Excelente ligação', diz Trump sobre conversa com Bolsonaro

29/10/2018 | 11:09



Por meio de sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou a conversa que teve ontem por telefone com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro.

"Tive uma conversa muito boa com o novo presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que ganhou a disputa com uma margem substancial", escreveu Trump. "Nós concordamos que Brasil e Estados Unidos vão trabalhar juntos em comércio, defesa e tudo o mais! Ligação excelente, o parabenizei!", disse o americano.

Ontem, Bolsonaro já havia anunciado que Trump foi um dos líderes que o telefonou para parabenizá-lo.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, afirmou ontem que, ao telefone, os dois demonstraram forte interesse de trabalhar "lado a lado".

"O presidente Trump ligou ao presidente eleito Bolsonaro nesta noite para parabenizar ele e o povo brasileiro pelas eleições de hoje. Os dois expressaram um forte compromisso de trabalhar lado a lado para melhorar as vidas dos povos dos Estados Unidos e do Brasil e, como líderes regionais, das Américas", afirmou Sarah.