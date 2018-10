Meghan Markle e príncipe Harry dão bolo para crianças, que se emocionam: - Minhas pernas tremiam

29/10/2018 | 11:09



Meghan Markle e príncipe Harry não negam ser um dos casais mais fofos atualmente! Os dois, que estão na Nova Zelândia e quase no fim de sua turnê de 16 dias, compareceram a um café na capital do país nessa segunda-feira, dia 29, e, para nossa surpresa, tiveram uma atitude super fofa durante o momento ao atender algumas crianças que estavam do lado de fora do local.

Segundo o jornal Metro, assim que encontraram os pequenos, Meghan voltou para o café e perguntou à equipe se poderia levar alguns dos bolos para as crianças comerem. Em seguida, voltou com um prato cheio de doces para os pequenos que, mais tarde, falaram sobre o ocorrido aos repórteres da emissora TVNZ.

- Eles nos perguntaram quais eram nossos nomes e também foram muito legais e conversavam normalmente conosco, comentou um.

- Minhas pernas tremiam tanto, revelou outro.

O casal passou 45 minutos discutindo bem-estar mental e falou sobre iniciativas e programas de apoio à saúde mental na Nova Zelândia, com foco na juventude. E, ainda de acordo com a publicação britânica, o príncipe Harry também falou sobre as redes sociais, sugerindo que os pais precisavam ser educados tanto quanto as crianças.

- Questões decorrentes de mídia social e jogos são um grande problema para os jovens no Reino Unido e no mundo. Os dedos são frequentemente apontados para os pais, mas isso nem sempre é justo, pois eles também precisam ser educados sobre essas coisas.

Na manhã do mesmo dia, Harry e Meghan chegaram na ilha de helicóptero para comparecer à uma cerimônia tradicional de boas-vindas. Durante o momento, o príncipe falou o seguinte:

- De mim, da minha esposa e do nosso pequeno bebê, estamos muito agradecidos por estar aqui. Nós trazemos bênçãos de minha avó, a rainha, e nossa família. Somos muito gratos pela sua hospitalidade e pelo trabalho para cuidar deste lindo lugar.

O casal real começou sua turnê de 16 dias em em Sydney, na Austrália, com vários passeios de um dia para outras áreas do país. Eles passaram alguns dias em Fiji e Tonga e, agora, encerram o período de viagens para voltar à Inglaterra.

Inclusive, a volta dos dois promete algumas mudanças na vida da família real. De acordo com o The Sunday Times, com a chegada do primeiro filho, Harry se mudará para o Palácio de Kensington e dividirá a residência com William, que já mora com a esposa e os filhos. Imagine ver todas as crianças reais juntinhas!