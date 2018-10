Anitta sensualiza ao sentar no colo de J Balvin em apresentação

29/10/2018 | 11:09



No último domingo, dia 28, Anitta foi a convidada especial do show de J Balvin, que aconteceu em Miami, na Flórida! A cantora brasileira, que começou sua dominação mundial faz tempo, subiu ao palco para apresentar ao lado do cantor colombiano os dois hits que eles criaram juntos: Downtown e Machika.

Em um dos vídeos da performance, quando ambos cantaram Downtown, Anitta sensualizou muito e até subiu no colo de J Balvin, que chegou a beijar a barriga da cantora e até pegar em seu bumbum.

Após o show, os dois artistas usaram o Instagram para postar fotos, com Anitta homenageando o amigo ao escrever a seguinte legenda:

Você é a minha família. Te amo, J Balvin.

Depois, eles foram a uma festa juntos e Anitta chegou a dançar ao lado de DJ Khaled, produtor que já trabalhou com Rihanna, Justin Bieber e mais artistas. Demais, né?