Bruna Marquezine dá a entender que término de namoro é definitivo e acha graça de piada com indireta para Neymar

29/10/2018 | 11:09



Dessa vez, parece que não tem mais volta! Bruna Marquezine deu a entender que o término do namoro com Neymar é definitivo e os dois não devem se reconciliar de novo como aconteceu em outras ocasiões. Em entrevista ao Programa Amaury Jr., a atriz não quis dar detalhes sobre o fim da relação, mas fez questão de esclarecer que o rompimento não aconteceu por ela não querer se mudar para Paris, na França, onde o jogador mora atualmente.

- Não sei se você se sente desconfortável, mas se eu não fizer a pergunta, as pessoas não vão me perdoar...Ninguém acredita que a separação sua e do Neymar é definitiva. Todo mundo acha que vai haver uma eminente volta, como já houve outras vezes. É um arrufo?, questionou Amaury Jr.

Incomodada com a pergunta, Bruna explicou:

- De fato estamos terminados e a gente não tem planos de voltar. Ai eu não gosto de ficar dando esses detalhes. Eu acho tão intímo. Isso é tão pessoal. Te peço desculpa.Isso é mentira. Ninguém sabe o motivo. Ninguém acertou. Acho que isso é muito pessoal, diz respeito a mim e a ele. O que fica é o respeito e o carinho por tudo que foi vivido. Eu entendo a curiosidade dos fãs, mas isso é pessoal e delicado, não é algo assim pra ser dividido publicamente.

Nas redes sociais, a atriz continua mantendo a mesma discrição e não fala abertamente sobre o fim do relacionamento. Apesar disso, os fãs já notaram uma indireta para o ex-namorado. No último domingo, dia 28, Bruna publicou no Instagram, uma imagem que viralizou após a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições.

Ninguém solta a mão de ninguém. Seguimos, diz a mensagem política.

Entre as centenas de comentários com teor político, chamou a atenção de um internauta que brincou com a situação: O Neymar soltou a sua. A publicação teria sido curtida por Bruna e um fã tentou amenizar a situação: Para gente, deve ter sido sem querer, escreveu uma seguidora, explicando que a atriz teria dado like na mensagem por engano.

Bruna, no entanto, afirmou que realmente curtiu o post:

Eu achei engraçado, explicou ela.

Após a postagem, Bruna também foi bastante criticada por alguns internautas, que apontaram que ela não teria votado no segundo turno, já que revelou mais cedo estar em Fernando de Noronha. Votou pelo menos querida?! Ou estava Noronhando-se?!, questionou um. Outro escreveu: Nem se deu ao trabalho de votar!

Bruna teria voltado para Fernando de Noronha para curtir o aniversário de Izabel Goulart, que completou 34 anos de idade no dia 23 de outubro. Além disso, ela também estaria na ilha para encontrar Gian Luca Ewbank, que tem sido apontado como seu affair. No domingo, o irmão de Giovanna Ewbank publicou uma foto revelando também estar no paraíso nordestino.

Enquanto isso, Neymar também mostra que já seguiu em frente e está aproveitando a vida de solteiro! O jogador do Paris Saint Germain passou a seguir a modelo australiana Natasha Oakley no Instagram. De acordo com o jornal Extra, essa é a primeira amiga que o craque passa a acompanhar na internet desde o término com Bruna. Antes, ele só havia adicionado surfistas que conheceu em sua visita a Portugal, durante a etapa do Mundial, que aconteceu por lá.

Natasha tem 28 anos de idade e vive nos Estados Unidos. Além de modelo, é também influencer digital e possui uma marca de moda praia. No Instagram, ela revelou ter estado recentemente em Paris, entre os dias 13 e 21 de outubro. Bruna confirmou o término com Neymar no dia 18, quando já estava no Brasil.