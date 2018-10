Azevêdo parabeniza Bolsonaro e diz que OMC está pronta para contribuir com País

29/10/2018 | 11:08



O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, parabenizou o presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, pela vitória nas eleições presidenciais do Brasil e afirmou que o órgão está pronto para contribuir com o progresso do País.

Em sua conta no Twitter, Azevêdo escreveu: "Meus parabéns a @jairbolsonaro pela vitória nas eleições presidenciais do Brasil. A OMC está pronta para aprofundar o diálogo com o Governo brasileiro e contribuir para o progresso do País, em particular na área econômica e comercial".