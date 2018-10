Vice-campeão na Suíça, romeno sobe 33 posições na ATP; Anderson assume o 6º lugar

29/10/2018 | 09:30



O romeno Marius Copil perdeu no domingo a final do Torneio da Basileia para Roger Federer, mas subiu 33 posições no ranking da ATP e surgiu nesta segunda-feira no 60º lugar. O tenista da Romênia chegou de forma surpreendente à decisão da competição realizada na Suíça após eliminar nas semifinais o alemão Alexander Zverev, hoje o quinto colocado da listagem da entidade que controla o tênis profissional.

Após brilhar no ATP 500 suíço, Copil foi o protagonista da maior ascensão de posições entre todos os atuais integrantes do Top 200 e em sua campanha neste último evento realizado em quadras duras e cobertas ele também despachou o croata Marin Cilic na segunda rodada.

Entre os jogadores que figuram no Top 10, o sul-africano Kevin Anderson ganhou duas colocações e aparece em sexto, enquanto Cilic e o austríaco Dominic Thiem perderam um posto cada um e agora ocupam as respectivos sexto e sétimo lugares.

O espanhol Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer seguem nas respectivas três primeiras posições. A briga pela liderança será intensa na disputa desta semana do Masters 1000 de Paris, sendo que a diferença do líder para o vice-líder atualmente é de apenas 215 pontos.

Entre os brasileiros, a melhor colocação continua sendo de Thiago Monteiro, que soma 517 pontos, na 114ª posição, sendo que ele subiu um posto em relação à semana passada. Outro único integrante do País no Top 200, Rogério Dutra Silva galgou quatro lugares nesta segunda-feira e agora está em 147º no geral.

No ranking de duplistas, Marcelo Melo se manteve na quarta colocação, ao lado do parceiro polonês Lucasz Kubot, com 6.690 pontos, depois de os dois terem avançado às semifinais do Torneio de Viena na semana passada. Já Bruno Soares é o nono classificado, com 5.610 pontos, junto do companheiro britânico Jamie Murray. A liderança é do norte-americano Mike Bryan, com 9.560.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1. Rafael Nadal (ESP), 7.660 pontos

2. Novak Djokovic (SER), 7.445

3. Roger Federer (SUI), 6.260

4. Juan Martin del Potro (ARG), 5.460

5. Alexander Zverev (ALE), 5.115

6. Kevin Anderson (AFS), 4.230

7. Marin Cilic (CRO), 4.050

8. Dominic Thiem (AUT), 3.825

9. John Isner (EUA), 3.425

10. Grigor Dimitrov (BUL), 3.335

11. Kei Nishikori (JAP), 3.210

12. David Goffin (BEL), 2.675

13. Borna Coric (CRO), 2.460

14. Fabio Fognini (ITA), 2.315

15. Kyle Edmund (GBR), 2.195

16. Stefanos Tsitsipas (GRE), 2.175

17. Daniil Medvedev (RUS), 1.977

18. Karen Khachanov (RUS), 1.845

19. Diego Schwartzman (ARG), 1.835

20. Marco Cecchinato (ITA), 1.829

114. Thiago Monteiro (BRA), 517

147. Rogério Dutra Silva (BRA), 379

240. Guilherme Clezar (BRA), 221

253. Thmoaz Bellucci (BRA), 213