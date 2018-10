Avião cai minutos depois de decolar em Jacarta na Indonésia

Do dgabc.com.br



29/10/2018 | 00:06



Um Boeing 737 da companhia Lion Air, da Indonésia, caiu minutos depois de decolar do aeroporto de Jacarta. A aeronave partiu na manhã desta segunda-feira (29) com destino a Pangkal Pinang. O Boeing saiu às 6h20 e fez o último contato às 6h33. Não foi informado o número de pessoas que estavam à bordo. De acordo com o site FlightRadar24, a aeronave foi entregue à companhia em agosto deste ano. Pangkal Pinang é a maior cidade-ilha indonésia de Bangka, capital da província de Bangka-Belitung.