Clássicos do Diário há 60 anos: A expulsão do são-caetanense Massei

29/10/2018 | 07:00



Getúlio Vargas assumiu a Presidência da República em 31 de janeiro de 1951. Mas não concluiu o mandato. Suicidou-se em 24 de agosto de 1954, às 8h. João Café Filho, o vice, assumiu em seu lugar e manteve o calendário eleitoral até 9 de novembro de 1955.

Esquentava, em 1955, a campanha para a sucessão presidencial. Obviamente, com reflexos na região, que se modernizava, ampliava o parque industrial.

Um dos reflexos foi negativo: em 27 de setembro a direção estadual do PTB distribuiu comunicado anunciando a expulsão de Oswaldo Samuel Massei, com raízes pessoais e políticas em São Caetano. Motivo: a convenção nacional do PTB apoiava Juscelino e Goulart para Presidência e vice da República. E Massei, acompanhando outros deputados petebistas, posicionou-se contrário à decisão maior da agremiação, conforme o Jornal de São Caetano, 1º de outubro de 1955.

Nem todos os advogados convidados a participar da gravação sobre a 20ª Turma da Faculdade de Direito de São Bernardo puderam comparecer à gravação no DGABC TV. Até por uma questão de distância. Mas quatro deles responderam ao questionário distribuído por esta página Memória.

Citamos as duas jovens de hoje: Elaine Cristina Bianchi, andreense. Atua em Roraima. Desembargadora. É presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Jane Franco Martins há 12 anos é juíza na 40ª Vara Cível Central, em São Paulo, depois de atuar em Bauru, Ribeirão Preto, Mairiporã e Sorocaba.

As doutoras Jane e Elaine cursaram a Faculdade de Direito de São Bernardo de 1984 a 1988.

A FACULDADE

"Foram momentos de descobrimento, amadurecimento e crescimento pessoal. Anos de escolha que definiram o rumo da minha vida profissional e determinaram o meu presente", destaca a desembargadora Elaine Bianchi.

"Começamos o curso tendo aulas aos sábados com um general do Exército sobre moral e cívica, com resquícios da ditadura, e terminamos a faculdade com a nova Constituição de 1988, uma coisa espetacular que mudou os rumos do Brasil", aponta a juíza Jane Martins.

UM PROFESSOR

As duas juízas relacionam vários nomes de professores. Um dos mestres é citado pelas duas: o professor Sidnei Agostinho Beneti. "Com sua dedicação de mestre e de magistrado, inspirou-me na escolha da carreira", realça Dra. Elaine.

COLEGAS

"Da turma da manhã, cito o doutor Marcos Lúcio Barreto (que adorava futebol e piano) e minha amiga até hoje Rose Benvenga, com 84 anos. Fiz ótimos amigos também na turma noturna, como a doutora Ivani Contini Bramante, a mais estudiosa, o hoje delegado Dr. Renato, e o colega Edson, que era da Polícia Militar", como relaciona a doutora Jane.

Dra. Elaine: "Agradeço a todos eles em nome da minha colega querida, Egle Sabino, pelo companheirismo, pela alegria, pela amizade que perdura até os dias atuais".

‘A última vontade do réu’

E o réu fica indeciso sobre a pior condenação: do real ou do sonho.

Da crônica de Guido Fidelis publicada pelo Diário em 29 de outubro de 1988 e transcrita, agora, no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Sábado, 29 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6896

Manchete – Inflação bate novo recorde: 27,25% em outubro

Cultura & lazer – Capa do suplemento de Automobilismo do Diário é premiada pelo Clube de Criação de São Paulo. Os premiados: Cassiano Polesi, Teresa Monteiro, Mauricio Pavan, Luciano Vicioni, Alberto Murayama, Adelmo Naccari, Iraty Ficarelli e Márcia Voltolini.

Em 29 de outubro de...

1918 – Atinge a 481 o número de pessoas atacadas de gripe espanhola na região. Número triplicado em 24 horas.

Devido a ter enfermado grande parte dos operários, fecharam-se as fábricas de tecidos Kowarick e Lucinda (Ipiranguinha), em Santo André.

Os médicos Nuno Guerner e Francisco Perrone adoecem e são licenciados.

Os doutorandos Sylvio Cardoso Franco e Pedro Gelais Filho, do posto de socorros públicos, estão sobrecarregados de serviço.

Em São Paulo, vitimado pela epidemia, morre o comerciante e agricultor José Paulino Nogueira Filho, um dos fundadores do Automóvel Clube de São Paulo.

Jornais abrem subscrições em favor das vítimas desamparadas.

A guerra. Do noticiário do Estadão: os ítalo-ingleses transpõem o Piave fazendo 9.000 prisioneiros.

