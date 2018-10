Bolsonaro foi preferência em todas as cidades do Grande ABC

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



28/10/2018 | 22:36



O presidente eleito no segundo turno das eleições neste domingo (28), Jair Bolsonaro (PSL) teve preferência de votos em todas as sete cidades do Grande ABC, incluindo São Bernardo, berço do PT de Fernando Haddad, onde recebeu 59,57% dos votos.

Ao todo, Bolsonaro recebeu 900.448 mil votos na região, contra 549.074 de Haddad. A maior vantagem do candidato do PSL foi em São Caetano, onde conquistou 75,11% dos votos. Já em Santo André o índice foi de 66,84%; Mauá, 62,07; Ribeirão Pires, 66,69%; e Rio Grande da Serra, 59,16%.

O resultado do segundo turno seguiu tendência do primeiro turno, quando Bolsonaro também foi preferência dos votos em todos os municípios da região.