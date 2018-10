Bolsonaro: "Vamos unir a todos; não haverá distinção entre nós", diz

28/10/2018 | 22:00



O presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, fez um discurso conciliador nas redes sociais após vitória no pleito deste domingo. "Vamos unir a todos. Não haverá distinção entre nós. Seremos um só povo, um só país. Construiremos então o futuro do nosso Brasil", disse Bolsonaro, em transmissão no Facebook.

O candidato vitorioso nas eleições deste ano usou um discurso conciliador que se difere dos pronunciamentos duros e críticos do período de campanha. Segundo Bolsonaro, a vitória vem "para mostrar que o eleitor brasileiro não é refém desse ou daquele partido. Vocês votaram no candidato do Brasil. Quando assumimos no ano que vem, serei o presidente de todos", afirmou.

Mesmo com o discurso mais leve, Bolsonaro voltou a fazer forte discurso em defesa da família e disse que a "família estará em primeiro lugar no Ministério da Educação". Segundo Bolsonaro, será deixado "de lado qualquer temática voltada para a ideologia ou para o desgaste dos valores familiares".

Bolsonaro também relembrou o percurso turbulento que enfrentou para vencer - disputa que começou, segundo ele, há três anos. "São quase três anos de muito sacrifício, mas também muito compensador, quando no final de tudo aquilo que plantamos, vem a vitória".