Terreno da Prefeitura em Diadema é retomado após invasão

Miriam Gimenes



29/10/2018 | 07:00



Terreno da Prefeitura de Diadema, localizado na Avenida Afonso Monteiro da Cruz com a Rua Érico Veríssimo, no Jardim dos Eucaliptos, foi invadido na madrugada de sábado para domingo por cerca de 200 pessoas. Elas permaneceram no espaço até o início da tarde de ontem, quando a GCM (Guarda Civil Municipal) interveio. Há relatos de uso de balas de borracha, gás de pimenta e cassetetes.

Após a ação, manifestantes continuaram nos arredores do terreno e chegaram até a fechar uma das ruas com barricadas. A PM (Polícia Militar) foi enviada para lá no fim da tarde a fim de conter os ânimos.

A auxiliar de limpeza Sandra Mônica, 30 anos, mãe de três crianças (2, 6 e 10 anos), disse que as famílias foram tiradas com truculência do local. “A gente só quer um pedaço de terra para morar. Com o que ganho não consigo pagar R$ 500 de aluguel”, disse, acrescentando que sua renda mensal é de R$ 600. “Meu filho de 2 anos está chorando assustado, deixei ele com uma vizinha, eles não tiveram piedade.” Comerciantes das ruas próximas reclamaram que clientes saíram sem pagar após a confusão.

A área em questão é da Prefeitura de Diadema – com CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano)–, estaria desocupada desde 1995 e, segundo Paço, existe projeto iniciado para a construção de um parque.