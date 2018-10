Após eleição de Bolsonaro, XP eleva recomendação de Petrobras para compra

28/10/2018 | 20:42



Logo após o anúncio da eleição de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência da República, a XP Investimentos elevou a recomendação das ações da Petrobras para compra, com preços-alvo de R$ 33 para a ação PN e de R$ 32 para a ON. Assim, o potencial de alta para a PN é de 20%, e para a ON, de 7%.

Segundo os analistas, a eleição de Bolsonaro diminui os riscos de intervenção governamental na política de preços de combustíveis da Petrobras a partir de 2019. Essa expectativa é baseada nas afirmações do novo presidente de que manteria repasses de preços de petróleo e câmbio, mesmo que com uma menor frequência.

Desta maneira, a maior visibilidade na capacidade de geração de caixa da Petrobras, a equipe enxerga espaço para maior valorização das ações e redução do nível de desconto em relação às petroleiras globais em termos de múltiplos, atualmente em 15%. A venda de ativos também deve continuar, segundo a XP, como no segmento de refino e gás natural, o que colaboraria para a continuação do processo de redução de endividamento da empresa.