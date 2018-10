Roberto Jefferson celebra eleição de Bolsonaro: 'A vitória é nossa'

28/10/2018 | 19:37



Condenado no processo do mensalão e denunciado à Justiça na Operação Registro Espúrio por desmandos no Ministério do Trabalho, o ex-deputado petebista Roberto Jefferson comemorou nas redes sociais o triunfo de Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República eleito neste domingo, 28.

"A vitória é nossa. Valeu Brasil! Lembro que eu me sacrifiquei pessoalmente para tirar a máscara do PT. Denunciei um escândalo gigantesco e paguei caro por isso. Hoje vejo com satisfação que a sociedade acordou. PT nunca mais. Pode comemorar", escreveu Jefferson no Twitter.

O PTB, partido presidido nacionalmente pelo ex-deputado, declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial contra Fernando Haddad (PT). Jefferson cumpriu pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele recebeu indulto em 2016.