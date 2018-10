Em Salvador, eleitores de Bolsonaro comemoram

28/10/2018 | 19:30



Em Salvador, muitos fogos de artifício e gritos de "Fora PT" em bairros como Barra, Graça e Vitória, os mais nobres da capital baiana. O mesmo se repete em outras localidades, como Brotas, que é mais popular. Eleitores petistas gritam "Fora fascismo" em resposta. Dois trios elétricos se concentram no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade, e carros passam buzinando, comemorando a vitória de Jair Bolsonaro.

No Rio Vermelho, também na orla de Salvador, mas reduto histórico do PT da Bahia, uma multidão de militantes da legenda se reúne e fala em "organizar a resistência" às políticas do novo governo. O grupo começa a se desmobilizar aos poucos. Vários retiram camisas do partido e estrelas adesivadas e dizem ter medo de voltar para casa identificados como eleitores do PT.