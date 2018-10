João Doria é eleito governador de São Paulo com 51,77% dos votos

Do dgabc.com.br

Fábio Martins



28/10/2018 | 19:37



O candidato do PSDB João Doria foi eleito governador de São Paulo com 51,77 dos votos contra 48,25%, de Márcio França (PSB).

Em clima de expectativa e com declarações sobre renovação no PSDB, militantes tucanos aguardaram resultado da eleição ao governo do Estado, em clube na Avenida Paulista.

“Vamos enterrar essas múmias. O PSDB vai ter renovação, com Doria, Eduardo Leite (do Rio Grande do Sul), Bruno Covas (prefeito da Capital). Turma fala que é covista, mas o Mário Covas jamais viraria as costas (para Doria)”, disse um militante no microfone, referindo-se à Geraldo Alckmin, presidente nacional do tucanato.