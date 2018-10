Apuração/RS: Eduardo Leite (PSDB) é eleito governador com 53% dos votos

28/10/2018 | 19:17



Eduardo Leite, candidato pelo PSDB, venceu matematicamente a disputa para governador do Rio Grande do Sul no segundo turno das eleições, com 53,40% dos votos e 97,57% das seções apuradas. José Ivo Sartori, candidato pelo MDB e atual governador, tinha 46,6% dos votos.