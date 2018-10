Jair Bolsonaro é eleito o novo presidente do Brasil com 55,54%

Do dgabc.com.br



28/10/2018 | 19:23



Atualizada às 19h52

Com 94,44% das urnas apuradas o candidato do PSL está matematicamente eleito e é o novo presidente do Brasil com 55,44% dos votos, contra 44,46 % de Fernando Haddad (PT).

Em pronunciamento logo após o resultado ser divulgado, em casa, ao lado de seu mulher, Bolsonaro afirmou estar muito feliz. "Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos viver em paz e prosperidade. O povo tem o direito de saber o que acontece no seu País. Graças a Deus essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Não poderemos mais continuar flertando com o comunismo, socialismo é extremismo da esquerda. Nós fomos declarados vencedores deste pleito e o que mais quero, seguindo os ensinamentos de Deus e ao lado da Constituição é colocar o nosso brasil em um lugar de destaque. Temos tudo para sermos uma grande nação .Temos condições de governabilidade e todos os compromissos assumidos serão cumpridos. Meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, orações e confiança. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo e agora sabemos para onde queremos ir. No momento peço a Deus coragem. Missão não se escolhe e não se discute, se cumpre.”

Bolsonaro acompanhou a apuração dos votos em casa acompanhado da mulher e de um dos filhos. Vários apoiadores se concentraram na frente do apartamento do presidente eleito, no Rio de Janeiro, durante a apuração.

O resultado seguiu tendência de pesquisa de boca de urna divulgada mais cedo pelo Ibope, que mostrava o candidato do PSL na frente com 56% dos votos.