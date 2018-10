Apuração/DF: com 80,99% das seções apuradas, Ibaneis está matematicamente eleito

28/10/2018 | 17:48



Com 80,99% das seções apuradas, o advogado Ibaneis Rocha (MDB) já está matematicamente eleito governador do Distrito Federal. O candidato tem 70,45% dos votos válidos, enquanto seu adversário Rodrigo Rollemberg (PSB) tem 29,55%.

Ibaneis nasceu no Distrito Federal, e ficou mais conhecido em 2014, quando presidia a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Distrito Federal. Naquele ano, Ibaneis tentou impugnar o pedido de registro como advogado apresentado pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, que havia deixado a corte. O argumento é de que Barbosa teria desrespeitado a classe de advogados em algumas ocasiões. Barbosa, no entanto, teve seu pedido deferido pela comissão de seleção da OAB no DF.