Ataque aéreo de Israel mata três garotos na Faixa de Gaza, segundo médicos

28/10/2018 | 17:46



Médicos palestinos afirmaram que três garotos, com idades entre 12 e 14 anos, foram mortos após um ataque aéreo feito por Israel na Faixa de Gaza.

De acordo com um membro do Ministério da Saúde, diversas ambulâncias estão levando corpos para um hospital no perímetro que divide Gaza e Israel.

O exército israelense disse que uma aeronave atingiu três palestinos que se aproximavam da cerca de segurança neste domingo. Eles estariam "envolvidos em plantar" um explosivo na cerca.

A área da fronteira entre Gaza e Israel tem mostrado volatilidade há meses, conforme os comandantes do Hamas organizam protestos semanais contra o bloqueio que dura mais de uma década. Fonte: Associated Press.