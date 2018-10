Acompanhe a apuração em Santa Catarina

28/10/2018 | 17:40



O candidato do Partido Social Liberal (PSL), Comandante Moisés, lidera a disputa em Santa Catarina. Com 5,7% das urnas apuradas, Moisés tem 66,2% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O segundo colocado, Gelson Merísio, do PDT, tem 33,7% dos votos.