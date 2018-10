Márcio França acompanhará apuração do Palácio dos Bandeirantes

Daniel Tossato

28/10/2018



Candidato à reeleição para o governo do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB) acompanhará a apuração do resultado das eleições no Palácio dos Bandeirantes por ordens médicas, já que está se recuperando de uma pneumonia. Inicialmente, França acompanharia a apuração no Palácio do Trabalhador, no bairro da Liberdade, na Capital, onde já tinha acompanhado a contagem de votos no primeiro turno. Coincidentemente a mudança de local surgiu após divulgação de resultado de boca de urna, que mostra o candidato do PSDB, João Doria, liderando a corrida ao Palácio dos Bandeirantes.