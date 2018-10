Clima é de festa em frente ao condomínio onde mora Bolsonaro

28/10/2018 | 17:35



O clima é de festa em frente ao condomínio de casas onde mora o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Pouco depois das 16 horas, o trânsito foi fechado na Avenida Lúcio Costa, que se estende por toda a orla da zona oeste do Rio. A via está tomada por apoiadores de Bolsonaro, que se reúnem no local desde antes do almoço.

Integrantes da equipe de campanha do candidato do PSL se reúnem também no hotel Windsor Barra, também na avenida da praia, a cerca de 400 metros da residência de Bolsonaro. O hotel vem sendo usado pela equipe do PSL desde a campanha do primeiro turno. Vários membros da campanha estão hospedados no hotel.

Por volta das 17 horas, o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RJ), o general da reserva Augusto Heleno e o senador Magno Malta (PR-ES) chegaram à casa de Bolsonaro.

Os apoiadores de Bolsonaro tomaram pelo menos duas pistas da avenida. Com tambores, fogos de artifício e sinalizadores, cantam e gritam em apoio a Bolsonaro e com crítica ao PT e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.