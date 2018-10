Bolsonaro pede que aliados não fiquem em sua casa

28/10/2018 | 17:30



A família do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) ficou incomodada com a romaria de aliados da campanha em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste, Rio, e pediu que eles não permanecessem em sua casa. Estão no local os filhos Carlos Bolsonaro (PSC), vereador no Rio, e o mais novo, Renan Bolsonaro, além de sua mulher, Michelle.

Bolsonaro pediu que só a família e aliados mais próximos acompanhassem de sua casa a apuração. Já estiveram no local o general Augusto Heleno, que seria o ministro da Defesa em um possível governo, o deputado Onyx Lorezoni (DEM), que seria o seu chefe da Casa Civil, e o senador Magno Malta.