Vamos tomar a política!

28/10/2018 | 15:51



O resultado eleitoral do primeiro turno pegou a todos de surpresa. Observamos a vitória dos políticos conservadores, a derrota de políticos tradicionais, a falta de opções de centro e a sensação de abandono de setores progressistas. Este artigo não tem o objetivo de analisar o cenário atual. Este texto tem o objetivo de conclamar todos aqueles que se sentem órfãos em tempos de guerra. Queremos propostas de vida melhor, a defesa do sistema democrático, o respeito do nosso texto constitucional. Não admito candidato brutalizado e desrespeitoso com os direitos alheios, e não quero candidato forjado às pressas, de partido que não soube fazer autocrítica. Eu quero terceira via viável, respeitosa, que me acalme e respeite meus direitos.

Os antigos políticos são os verdadeiros responsáveis por nossas maiores vitórias democráticas, mas também são responsáveis por sistema que não se renovou. Foram egoístas e pisaram em tudo que floresceu como uma saída, e agora sentem na pele suas escolhas. E agora nos deixaram problema imenso para resolver.

Se você pensa como eu, faço um pedido: não abandone o público, não deixe ele ser dominado mais uma vez por aquilo que você não acredita. Várias democracias pelo mundo passaram por ondas ‘idiotizadas’ e conseguiram gerar brotos de esperança. Este é o momento de tomar posições em prol dos seus interesses.

Você quer sua liberdade de amar, de professar seus posicionamentos, de escolher suas crenças, de viver sua cidade, de escolher sua vida, junte-se nessa onda crítica que deve se formar daqui para frente. Nas próximas eleições, junte seus amigos, discuta as questões que mais te afligem, faça o diferente. Não podemos ser governados por aqueles que nos deram as costas, devemos ser o futuro que sempre almejamos, temos que ser a resistência para cenário político melhor. Somos culpados do quadro político presente, demos brecha para estes que estão no poder, nos colocamos em armadilha sem saída. Hoje temos que tomar nossa decisão e amanhã temos que tomar as rédeas do nosso futuro.

A política deve ser algo agradável, algo propositivo, algo livre e voltado ao futuro. Não posso aceitar que o sinal de futuro seja de uma arma, alguém que cheira a mofo.

Falo com você que ainda não entrou na política, não se entristeça, seja a política do futuro. Hoje, 28 de outubro, deve ser o dia de convocar seus iguais e começar a fomentar a política para 2020 e 2022. Você sempre terá como aliadas pessoas que lutam pela Educação, Cultura, pelo amor e a conciliação. Seja a sociedade do século 21.

Francis Augusto Goes Ricken é advogado, mestre em Ciência Política e professor do curso de Direito da Universidade Positivo.

Palavra do leitor

Tudo lindo!

Na condição de morador de Santo André há 63 anos, registro minha admiração e meu respeito pela notável conduta do prefeito Paulo Serra. No dia a dia de nossa cidade observo suas visitas, fiscalizações e inaugurações de benfeitorias às necessidades da cidade. Tudo isso contribui para dias melhores. Parabéns, prefeito! Além de jovem, com perspectivas e dinâmico, tem se destacado a cada dia mostrando a todos que querer é poder. Falhas, atrasos de equipes e serviços ocorrem no cotidiano, que aos poucos são reparados. Hoje tenho orgulho de nossa cidade e espero dos munícipes compreensão, colaboração e apoio à administração.

Edson Campelo

Santo André

Bombeiros

Reportagem da semana passada mostrou que os bombeiros exemplares exercem atividade extras, como, por exemplo, manutenção e pintura (Setecidades, dia 22). Isso mostra qualificação de homens que prestam bons serviços à Nação. Mas, prefeito Orlando Morando, sobre a taxa para prevenção de sinistro – sei que não foi incorporada na sua gestão e que sinistro significa incêndio, porque a taxa é do imóvel –, se pago seguro como é que fica? Se a pessoa compra um imóvel é óbvio que a financeira vai lhe exigir seguro, especialmente contra incêndio! Por outro lado, vejo que as guarnições de bombeiros não estão atualizadas. Então, para onde vai esse dinheiro? É só uma questão de dar satisfação ao munícipe.

Alfio Mozol Gobbato

São Bernardo

Difícil

Na realidade, é muito difícil encontrar candidato para presidente do Brasil que reúna no programa de governo as principais medidas que a população exige, verdadeiramente urgentes na Saúde, Segurança, Educação, emprego, tudo previsto na nossa Constituição. Agora vemos os dois candidatos dizendo que vão fazer isso ou aquilo. E como não voto no PT, destaco seu candidato, que agora usa verde e amarelo ao invés do vermelho. Ele não cita o nome do padrinho e guru, não justificou em nenhum momento os descalabros ocorridos nos governos do partido e conversa com católicos e evangélicos. Ainda diz que vai aumentar o salário mínimo acima da inflação, incluindo aos aposentados (aqui com a voz meio embargada), e o valor do Bolsa Família etc. Será que o povo brasileiro esqueceu a maior corrupção do mundo, que quase acabou com a Petrobras? Se a resposta é ‘sim’, parabéns e muita paciência. Temos que apreender muito.

José Carlos Belotto

Santo André

Sem direitos?

Votar hoje em Bolsonaro é, sim, trair o povo brasileiro. Como é que eleitor consciente pode querer eleger fascista que tem ‘ministro’ que quer a volta da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) e ‘vice’ que fala em tirar direitos do trabalhador, como 13º salário e férias remuneradas? Ele ironizou Haddad por receber críticas de aliados, como Cid Gomes e Mano Brown, mas esqueceu que vivemos em democracia e todos têm direito de opinar. Ele não está acostumado a receber críticas, vive cercado de truculência. Será que com o ‘coiso’ no poder ainda teremos esse direito? Por que nunca apareceu para debater, expor ideias? Não tem nada a dizer? Se eleito, vai governar por videozinhos em redes sociais, como tem feito? Como pode uma só pessoa alienar tanta gente?

Simone Salomão de Lima

São Bernardo