Chegou a hora

Do Diário do Grande ABC



28/10/2018 | 15:49



Cento e quarenta e sete milhões de brasileiros podem, segundo banco de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), escolher hoje quem preferem ver conduzindo a Presidência da República a partir de 1º de janeiro de 2019 – já computados os 2,1 milhões de moradores do Grande ABC aptos a votar neste segundo turno. É chegada a tão esperada hora de influenciar os destinos da Nação, como preconiza o espírito democrático que conduz o Brasil. A importância do momento exige serenidade e responsabilidade, pois as consequências do exercício do voto, para o bem ou mal, serão sentidas pelos próximos quatro anos.

Ainda estão nítidos na memória da maior parte dos brasileiros os reflexos da escolha feita há quatro anos, quando a maior parte dos eleitores decidiu reeleger Dilma Rousseff (PT), em uma das campanhas mais nefastas para o País. Mentindo descaradamente sobre a situação econômica, apenas para vencer a disputa, ela conduziu o Brasil à atual crise socioeconômica que destruiu a esperança do cidadão. Flagrada em irregularidades contábeis, acabou destituída por impeachment em 31 de agosto de 2016, menos de dois anos após a posse.

O desalento da sociedade com os políticos, que se sedimentou com a prisão por corrupção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia sido o líder mais popular da história nacional, atingiu níveis tão profundos que boa parte das pessoas põe em xeque o próprio sistema democrático. Pesquisa da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) mostra que três em cada dez moradores do Grande ABC já não consideram como viável o sistema que permite ao povo escolher seus representantes.

É também contra essa desesperança que o brasileiro vai às urnas hoje. Que delas, ao fim de um dos processos eleitorais mais polarizados da história, emirja liderança capaz de aglutinar os cidadãos em torno dos resgates social e econômico do País. Que daqui a quatro anos, quando o mandato do futuro presidente estiver se esgotando, a confiança dos eleitores no sistema democrático já esteja restabelecida.