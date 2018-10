Invasores de terreno em Diadema entram em confronto com a polícia

Do dgabc.com.br



28/10/2018 | 15:17



Atualizada às 16h28

Após invasão de terreno da Prefeitura, localizado na Avenida Afonso Monteiro da Cruz com a Rua Érico Veríssimo, no Jardim dos Eucaliptos, em Diadema, na madrugada deste domingo (28), invasores de um lado, e GCM (Guarda Civil Municipal) e PM (Polícia Militar) de outro, entraram em confronto no início desta tarde. De acordo com pessoas que estavam no terreno, foram usados gás de pimenta e cassetetes para tirá-las do espaço.

Sandra Monica, 30 anos, mãe de três crianças, disse que as famílias foram tiradas com truculência do terreno. "A gente só quer um pedaço de terra para morar. Com o que ganho não consigo pagar o aluguel", disse. "Meu filho está chorando assustado com uma vizinha, eles não tiveram piedade", reclamou a auxiliar de limpeza.

A área, invadida por cerca de 250 famílias, estaria desocupada há 12 anos e seria destinada para a construção de um parque.

Confira vídeos enviados por leitores no momento do confronto.