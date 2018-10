ACM Neto afirma que 100% dos ônibus circulam em Salvador

28/10/2018 | 14:55



Após mensagens divulgadas por meio do WhatsApp segundo as quais a prefeitura de Salvador teria reduzido a frota de ônibus durante este domingo de votação no segundo turno das eleições 2018, com suposto objetivo de prejudicar o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, o prefeito ACM Neto, presidente nacional do DEM, emitiu nota afirmando que 100% dos coletivos circulam pela capital baiana. Segundo o comunicado, apenas um veículo apresentou problema e quebrou no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na localidade de Nova Constituinte, o que provocou transtornos. Contudo, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, a situação foi resolvida.

A informação de que a frota teria sido reduzida, além de circular via mensagens, foi endossada em vídeo publicado pelo presidente do PT da Bahia Everaldo Anunciação e compartilhado inclusive por prepostos do governo Rui Costa. Na gravação, Anunciação fala em "prejuízo à democracia" e diz que a legenda acionou a Justiça Eleitoral e o Ministério Público para apurar a denúncia. Ele ainda sugere que militantes adotem a tática de carona solidária para conseguir chegar nos locais de votação.

Grupo de trabalho do Ministério Público do Estado da Bahia, das Defensorias Públicas e da OAB já recebeu a informação sobre a possível redução da frota de ônibus nas ruas de Salvador e, de acordo com a assessoria de imprensa do MP, está promovendo a articulação para solução do problema. O órgão prometeu divulgar mais informações em breve.