Votação no RS transcorre de forma positiva, diz TRE gaúcho

28/10/2018 | 14:38



A votação no Rio Grande do Sul neste segundo turno tem transcorrido "bastante positivamente", segundo o Tribunal Regional Eleitoral gaúcho. Conforme o secretário judiciário do TRE-RS, Rogério Vargas, a eleição ocorre sem filas. "As medidas tomadas pela Justiça Eleitoral propiciaram uma melhora do que aconteceu no primeiro turno, o tempo de votação está adequado", afirmou.

Às 14 horas deste domingo, 245 urnas eletrônicas haviam sido substituídas, todas por problemas técnicos. O número é inferior ao registrado no mesmo período no primeiro turno. Até 14 horas do dia 7 de outubro, 525 equipamentos haviam sido trocados.

O saldo neste domingo foi comemorado pelo TRE. "O número de substituições é pouco significativo", disse Vargas. Três pessoas foram presas no Rio Grande do Sul, todas por praticar boca de urna.