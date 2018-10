Polícia prende 71 pessoas por crimes eleitorais até às 14h

28/10/2018 | 14:28



Em todo Brasil, 71 pessoas foram presas devido à prática de crimes eleitorais neste domingo, 28, segundo turno das Eleições 2018. Os números são do Centro Integrado de Comando e Controle (CICCN) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e são relativos ao período entre 00h01 e 14h.

As prisões são resultado das 304 ocorrências registradas pelas policiais estaduais e as superintendências regionais da Polícia Federal. Ao todo, 265 mil agentes públicos das polícias estaduais e federal, do Corpo de Bombeiros e das guardas municipais atuam para garantir a segurança e a ordem durante o pleito.