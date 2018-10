MDB voltará a ser protagonista, diz Pinho Moreira, governador de SC

28/10/2018 | 14:26



O atual governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira (MDB), lamentou o fato de não poder votar em nenhum correligionário de seu partido nesse segundo turno. Os seus candidatos, Mauro Mariani e Henrique Meirelles, respectivamente, ao governo do Estado e à Presidência da República não chegaram ao segundo turno.

Em entrevista à rádio CBN Diário, Moreira disse acreditar em um retorno do protagonismo do MDB. "Há um sentimento evidente de mudança no Brasil, e em Santa Catarina isso é muito claro. Esse sentimento se exterioriza através do voto. É uma pena, fico triste. Mas sei que o MDB voltará a ser protagonista do processo político brevemente", afirmou. Moreira enfatizou ainda que esse movimento já aconteceu no passado e o partido não se extinguiu, sendo um único que sobrevive a todas essas mudanças.

O governador reiterou ainda seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência. "Estou num vento de mudança. À nível nacional, o povo brasileiro quer mudar. É uma oportunidade que tem que ser dada. Voto 17, porque sei que a proposta é muito mais verdadeira e honesta que a do outro", explicou.