No Espírito Santo, 21 urnas trocadas e três presos

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) registrou 21 substituições de urnas eletrônicas até às 12h deste domingo (28) em todo o Estado. Os problemas aconteceram nas cidades de Cariacica, Guarapari, Marataizes, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Todos os chamados foram solucionados sem nenhum prejuízo para a votação em andamento.

Ainda no Estado, três pessoas foram presas de acordo com o Centro Integrado de Comando e Controle, no período da zero hora ao meio-dia de hoje. Um caso envolvendo boca de urna e outros dois de crimes eleitorais, ambos foram situações de selfies na urna eletrônica e aconteceram em zonas eleitorais de Vila Velha.

Governador

O Governador eleito, Renato Casagrande (PSB) votou no período da manhã, por volta das 11h, na Escola São Domingos, Bento Ferreira, em Vitória. Casagrande não enfrentou fila e disse que espera do novo presidente, diálogo e o resgate da confiança dos Brasileiros.

"Eu espero do novo presidente da república uma gestão que tenha compromisso com a responsabilidade e que trabalhe com diálogo. Que tenha capacidade de agregar e faça um trabalho decente e sério que possa resgatar a confiança dos brasileiros na atividade política".