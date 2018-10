Em Mato Grosso do Sul, 62 urnas apresentam problemas

28/10/2018 | 14:20



Até a manhã deste domingo, 62 urnas eletrônicas apresentaram problemas em Mato Grosso do Sul. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), desse total, 34 passaram por ajustes, sendo 10 na Capital, Campo Grande. Outras 28 foram substituídas e destas, oito foram na Capital.

Entre os defeitos que foram reparados nos equipamentos, estão ajustes de data e hora, trocas de impressora, bobina, tomadas e baterias. "Todos os problemas foram resolvidos com o apoio do técnico de urna", disse o TRE em nota.

As 28 substituições correspondem a 0,42% do total de urnas (6.533) e entre os problemas estão defeitos no visor e na leitura biométrica do terminal do eleitor e ainda, erros de hardware. Segundo o tribunal, "as urnas foram substituídas e a eleição segue normalmente".

Prisões

Até às 12 horas deste domingo, apenas uma pessoa havia sido detida em Campo Grande. No restante do Estado, não houve ocorrências desse tipo até o momento. O homem preso estava tomando bebida alcoólica nas proximidades de um local de votação.

A compra e venda de bebidas alcoólicas, bem como seu consumo em espaços públicos está proibido desde a madrugada e segue até às 17 horas deste domingo.