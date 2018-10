TRE-MG: urnas funcionam com baterias por causa de chuvas ontem

28/10/2018 | 14:18



Urnas eletrônicas de zonas eleitorais de Minas Gerais tiveram que funcionar hoje, ao menos na parte da manhã, com baterias, por conta das fortes chuvas que atingiram o Estado ontem, e que acabaram deixando cidades sem energia elétrica, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Até o momento, no entanto, não há impacto no fluxo de eleitores, conforme a Justiça Eleitoral.

"Em esforço concentrado com a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais (Cemig) foram identificados os municípios sem energia para o restabelecimento tão logo possível. Além da bateria interna, é possível continuar a votação, em locais em que há dificuldade para restabelecimento, por meio de bateria externa, que está sendo providenciada pelo Tribunal nos locais em que essas não estão disponíveis", afirma o TRE.

Para Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, ainda segundo informações do TRE, baterias foram enviadas por helicóptero da Polícia Militar.

Conforme a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o Estado "foi atingido na tarde e noite desse sábado (27/10), em várias regiões, por fortes chuvas, acompanhadas de ventos com velocidade entre 80 e 90 km/h, provocando a interrupção no fornecimento de energia para 600 mil clientes". As regiões mais afetadas pela queda no fornecimento de energia, segundo a empresa, foram a Grande Belo Horizonte, Vale do Aço e Vale do Rio Doce.