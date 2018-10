Helder diz que, se eleito, convocará força Nacional para combater violência no PA

28/10/2018 | 14:15



Ao votar em uma escola em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, o candidato do MDB ao governo do Pará, Helder Barbalho, anunciou que, se eleito, terá como primeira medida pedir a convocação da Força Nacional de Segurança para ajudar no combate à violência no Estado. "Queremos construir um novo ambiente pacificado nas áreas que lamentavelmente estão sendo dominadas pela criminalidade e pelo tráfico".

O Pará é apontado com um dos Estados mais violentos do Brasil e a segurança pública foi o grande mote da campanha de Helder Barbalho. Ele critica o atual governador Simão Jatene (PSDB) por não ter chamado a Força Nacional de Segurança. Jatene apoia Márcio Miranda (DEM) na disputa ao governo.

Helder votou no final da manhã. Estava acompanhando da mulher, Daniele, e dos filhos (Helder, 11; Thor, 7; e Heva, 3). Líder na pesquisa Ibope divulgada na noite de sábado com 57% dos votos contra 44% do candidato do DEM, disse acreditar na vitória. "Estou certo de que teremos uma grande vitória com as bênçãos de Deus e solidariedade do povo do Pará", disse.

O candidato do MDB não declarou voto para a Presidência. "Quero poder dialogar (com o próximo presidente) qualquer que seja qual for o resultado nacional".